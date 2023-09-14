Россиян предупредили о росте цен в ресторанах на 20%

Есть вероятность того, что этой осенью россияне столкнутся с ростом цен в ресторанах, который может составить до 20%. Об этом рассказал ресторатор и омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов в эфире радио "Комсомольская правда".

По его оценке, заведения общепита не станут повышать на 15–20% стоимость всего ассортимента в меню. Они могут позволить себе сохранить прежние цены для отдельных позиций. Руководствоваться владельцы будут предпочтениями посетителей.

Иначе говоря, не всегда есть смысл повышать цену блюда, если после этого его перестанут покупать. Поэтому какие-то позиции будут доступны по прежним ценам, а какие-то резко подорожают.

Повышение цен вызвано скачком доллара и стоимости продуктов. Кроме того, цены на импортную продукцию, которую в Россию нужно импортировать, выросли уже давно, но какие-то рестораны могут среагировать на это только сейчас, подвёл итог Миронов.