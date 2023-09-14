Диетолог рассказала, почему нельзя худеть на слабительных

Врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала о вреде слабительных и мочегонных препаратов в качестве средств похудения. В беседе с "Газетой.ru" медик объяснила, что данный способ только ухудшает здоровье и не даёт эффекта.

"Организм теряет электролиты и микроэлементы из-за отсутствия разнообразного питания и воздействия на организм таблеток", — заявила медик.

По словам Комиссаровой, после отмены препаратов человек вновь набирает вес. При применении лекарств не ведётся работа над питанием, пищевым поведением, что приводит к набору веса после отмены таблеток, а затем при дальнейших попытках похудеть процесс может замедляться, заявила диетолог.