Диетолог рассказала, почему нельзя худеть на слабительных
Врач Комиссарова: Слабительные не помогут похудеть, а только навредят здоровью
Врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала о вреде слабительных и мочегонных препаратов в качестве средств похудения. В беседе с "Газетой.ru" медик объяснила, что данный способ только ухудшает здоровье и не даёт эффекта.
"Организм теряет электролиты и микроэлементы из-за отсутствия разнообразного питания и воздействия на организм таблеток", — заявила медик.
По словам Комиссаровой, после отмены препаратов человек вновь набирает вес. При применении лекарств не ведётся работа над питанием, пищевым поведением, что приводит к набору веса после отмены таблеток, а затем при дальнейших попытках похудеть процесс может замедляться, заявила диетолог.
Ранее диетолог Кондаурова назвала ароматные специи, которые помогут похудеть. По словам эксперта, сбросить вес помогут кардамон, имбирь, куркума, корица, перец чили и чеснок. Они ускоряют обмен веществ и помогают организму сжигать больше жира.
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