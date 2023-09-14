Бизнесмен из Сочи заработал почти миллиард на продаже квартир-призраков

Сочинский предприниматель пообещал построить 12 жилых комплексов на Кубани, но не сделал ничего, обманув 250 человек почти на миллиард рублей. Об этом пишет SHOT.

30-летний житель Сочи Вадим Трохимчук зарегистрировал две строительные фирмы: ООО "Статус" и ООО "Юникс". Затем он начал продавать квартиры в несуществующих домах, которые якобы будут возведены. В его фирме числились сотрудники, которые активно разводили покупателей, показывали ложные разрешения на строительство и занимались рекламой.

За полтора года мошенники выманили у 250 человек 850,1 миллиона рублей. Полиция задержала Трохимчука. Возбуждено уголовное дело по трём статьям (создание преступной группировки, мошенничество и привлечение денежных средств граждан в нарушение закона). Бывшему бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.