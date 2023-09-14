Бизнесмен из Сочи заработал почти миллиард на продаже квартир-призраков
В Сочи бизнесмен заработал 850,1 млн рублей, продавая несуществующие квартиры
Сочинский предприниматель пообещал построить 12 жилых комплексов на Кубани, но не сделал ничего, обманув 250 человек почти на миллиард рублей. Об этом пишет SHOT.
30-летний житель Сочи Вадим Трохимчук зарегистрировал две строительные фирмы: ООО "Статус" и ООО "Юникс". Затем он начал продавать квартиры в несуществующих домах, которые якобы будут возведены. В его фирме числились сотрудники, которые активно разводили покупателей, показывали ложные разрешения на строительство и занимались рекламой.
За полтора года мошенники выманили у 250 человек 850,1 миллиона рублей. Полиция задержала Трохимчука. Возбуждено уголовное дело по трём статьям (создание преступной группировки, мошенничество и привлечение денежных средств граждан в нарушение закона). Бывшему бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что московская семья отдала 6,7 млн рублей "сотрудникам банка" и "ФСБ", которые пытались их развести, а потом и вовсе начали угрожать. Теперь мошенников ищут.
ТАСС / Андрей Епихин