World Skate допустила российских скейтбордистов до турниров с 2024 года
Исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга (World Skate) разрешит российским и белорусским спортсменам участвовать в своих соревнованиях под нейтральным статусом с 1 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба федерации.
Для участия в соревнованиях скейтбордисты из РФ и РБ будут обязаны удовлетворять ряду критериев. Требования будут основываться на последних рекомендациях исполкома МОК.
Напомним, в конце марта этого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов российских спортсменов, не поддерживающих проведение специальной военной операции. При этом глава МОК заявил, что к турнирам по командным видам спорта россияне и белорусы допускаться не должны. Допущенным до соревнований в нейтральном статусе российским атлетам запрещено получать финансирование от Олимпийского комитета РФ.
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