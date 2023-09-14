Черчесов будет играть за тульский "Арсенал"

Спортсмен обучался футболу в Австрии. Впервые он вышел на поле за ФК "Амкар". Также игрок отметился в командах "Динамо" (Москва), "Черноморец", "Олимп — Долгопрудный", "Балтика" и "Химки". Срок нынешнего контракта не называется.

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Ранее сообщалось, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого на 100 тысяч рублей и запретил ему вести любую связанную с футболом деятельность в течение одного года условно.