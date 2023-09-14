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14 сентября, 17:10

Черчесов будет играть за тульский "Арсенал"

Голкипер Станислав Черчесов – младший подписал контракт с тульским "Арсеналом"

<p>Голкипер Станислав Черчесов – младший. Фото © T.me / <a href="https://t.me/pfcarsenaltula/8042" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pfcarsenaltula</a></p>

Голкипер Станислав Черчесов – младший. Фото © T.me / pfcarsenaltula

Вратарём тульского футбольного клуба "Арсенал" станет сын бывшего главного тренера сборной России Станислав Черчесов – младший. О подписании контракта сообщается в телеграм-канале команды.

"Станислав Черчесов — игрок "Арсенала". 28-летний голкипер подписал контракт с тульским клубом", — говорится в тексте.

Спортсмен обучался футболу в Австрии. Впервые он вышел на поле за ФК "Амкар". Также игрок отметился в командах "Динамо" (Москва), "Черноморец", "Олимп — Долгопрудный", "Балтика" и "Химки". Срок нынешнего контракта не называется.

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Ранее сообщалось, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого на 100 тысяч рублей и запретил ему вести любую связанную с футболом деятельность в течение одного года условно.

Татьяна Миссуми
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