Черчесов будет играть за тульский "Арсенал"
Голкипер Станислав Черчесов – младший подписал контракт с тульским "Арсеналом"
Голкипер Станислав Черчесов – младший. Фото © T.me / pfcarsenaltula
Вратарём тульского футбольного клуба "Арсенал" станет сын бывшего главного тренера сборной России Станислав Черчесов – младший. О подписании контракта сообщается в телеграм-канале команды.
"Станислав Черчесов — игрок "Арсенала". 28-летний голкипер подписал контракт с тульским клубом", — говорится в тексте.
Спортсмен обучался футболу в Австрии. Впервые он вышел на поле за ФК "Амкар". Также игрок отметился в командах "Динамо" (Москва), "Черноморец", "Олимп — Долгопрудный", "Балтика" и "Химки". Срок нынешнего контракта не называется.
Ранее сообщалось, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого на 100 тысяч рублей и запретил ему вести любую связанную с футболом деятельность в течение одного года условно.