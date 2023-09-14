Два офицера ВВС Саудовской Аравии казнены за госизмену

Два офицера Военно-воздушных сил Саудовской Аравии казнены по обвинению в государственной измене. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны королевства, которое распространило Саудовское агентство печати.

Согласно данным следствия, подполковник Военно-воздушных сил Саудовской Аравии Маджед бен Муса Авад аль-Балави и старший сержант Юсеф бен Рида Хасан аль-Азуни были арестованы в 2017 году. Суд постановил, что офицеры виновны в госизмене, неисполнении приказа и "отказе от защиты интересов нации". Они были приговорены к смертной казни.

Военные признали вину. В соответствии с королевским указом приговор суда был приведён сегодня в исполнение в городе Таиф на юго-западе страны.