Полчища крыс держат в страхе жильцов московского ЖК
Жильцы московского ЖК "Кварталы 21/19" пожаловались на полчища крыс
Жители одного из столичных жилых комплексов пожаловались на нашествие крыс. Речь идет о ЖК "Кварталы 21/19", который находится в Рязанском районе Москвы. В беседе с местной жительницей "Ленте.ру" удалось выяснить, что крысы просто заполонили улицы.
"Стало страшно ходить по бульвару, боимся с детьми ходить на детские площадки, так как там теперь обосновались крысы. Легко можно наткнуться на целую стаю крыс, страшно выбрасывать мусор, в кустах всё время шорох, жутко", — рассказала она.
Неподалеку от новостроек стоят заброшенные дома. Жители ЖК подозревают, что крысы размножаются там. На территории комплекса уже проводили дератизацию, но результатов она, как видно, не дала.
Ранее Лайф писал, что в британском Глазго мусорщики не хотят забирать баки, опасаясь крыс. Жители давно жаловались властям на полчища грызунов, которые напоминают по размерам собак чихуа-хуа. Борьба с нашествием ни к чему не привела. Профсоюзы посоветовали уборщикам обходить район стороной, потому что работать опасно.
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