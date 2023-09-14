Полчища крыс держат в страхе жильцов московского ЖК

Жители одного из столичных жилых комплексов пожаловались на нашествие крыс. Речь идет о ЖК "Кварталы 21/19", который находится в Рязанском районе Москвы. В беседе с местной жительницей "Ленте.ру" удалось выяснить, что крысы просто заполонили улицы.

"Стало страшно ходить по бульвару, боимся с детьми ходить на детские площадки, так как там теперь обосновались крысы. Легко можно наткнуться на целую стаю крыс, страшно выбрасывать мусор, в кустах всё время шорох, жутко", — рассказала она.

Неподалеку от новостроек стоят заброшенные дома. Жители ЖК подозревают, что крысы размножаются там. На территории комплекса уже проводили дератизацию, но результатов она, как видно, не дала.