Госдеп обещал вызвать посла России из-за высылки двух американских дипломатов
Госдеп: США оперативно ответят на высылку американских дипломатов из Москвы
Государственный департамент США планирует вызвать главу Посольства России в Вашингтоне Анатолия Антонова в связи с высылкой из Москвы двух американских дипломатов. Об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
"Эта ничем не спровоцированная высылка наших дипломатических сотрудников является совершенно необоснованной. Мы ответим должным образом на эти действия. Мы сожалеем, что Россия приняла такое решение", — пригрозил представитель внешнеполитического ведомства.
Миллер заявил, что Москва предпочла конфронтацию и эскалацию вместо конструктивной дипломатии. На уточняющий вопрос, собирается ли Вашингтон вызвать в Госдеп посла Антонова, спикер отказался говорить о конкретных шагах и добавил, что ведомство это сделает.
14 сентября МИД России объявил персонами нон грата первого и второго секретарей Посольства Соединённых Штатов в РФ Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Такой поступок в министерстве объяснили деструктивной деятельностью дипломатов, которые пытались нанести ущерб нацбезопасности государства. Они обязаны покинуть страну в течение недели.
T.me / Embassy of Russia in the USA