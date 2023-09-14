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14 сентября, 18:39

Госдеп обещал вызвать посла России из-за высылки двух американских дипломатов

Госдеп: США оперативно ответят на высылку американских дипломатов из Москвы

Государственный департамент США планирует вызвать главу Посольства России в Вашингтоне Анатолия Антонова в связи с высылкой из Москвы двух американских дипломатов. Об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

"Эта ничем не спровоцированная высылка наших дипломатических сотрудников является совершенно необоснованной. Мы ответим должным образом на эти действия. Мы сожалеем, что Россия приняла такое решение", — пригрозил представитель внешнеполитического ведомства.

Миллер заявил, что Москва предпочла конфронтацию и эскалацию вместо конструктивной дипломатии. На уточняющий вопрос, собирается ли Вашингтон вызвать в Госдеп посла Антонова, спикер отказался говорить о конкретных шагах и добавил, что ведомство это сделает.

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14 сентября МИД России объявил персонами нон грата первого и второго секретарей Посольства Соединённых Штатов в РФ Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Такой поступок в министерстве объяснили деструктивной деятельностью дипломатов, которые пытались нанести ущерб нацбезопасности государства. Они обязаны покинуть страну в течение недели.

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T.me / Embassy of Russia in the USA

Илья Пушкарев
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