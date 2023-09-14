Посол Антонов ответил на угрозы Вашингтона из-за визита Ким Чен Ына в Россию

Высказывания официальных лиц США по поводу визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына являются проявлением двуличия. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Попытки представить продуктивный и взаимовыгодный российско-северокорейский диалог как фактор нестабильности в мире вызывают не только недоумение, но и отторжение. Как в таком случае можно оценивать американские действия по сколачиванию военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств?" — цитирует его слова пресс-служба дипведомства в телеграм-канале.

Антонов отметил, что сами американцы поставляют оружие в горячую точку, то есть на Украину, однако военно-техническое сотрудничество России с другими государствами считают незаконным. Более того, угрожают санкциями и нашей стране, и её партнёрам. Но, по его словам, вряд ли русофобы в США найдут, какие ещё интересы РФ можно задеть, разве что последуют примеру Евросоюза и запретят нашим гражданам использовать западные товары первой необходимости.

По мнению дипломата, у Соединённых Штатов нет никаких оснований, чтобы указывать нам, как жить. Россия является ответственной ядерной державой и "способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать".