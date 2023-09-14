Стилист советует держать в офисе 3-4 пары обуви

Для работы в офисе может оказаться недостаточно одной пары обуви. Намного надёжнее будет иметь минимум три-четыре сменки под разные ситуации. Это позволит не утратить ваш внешний образ из-за того, что единственная пара обуви, хранящаяся на работе, к нему не подходит, рассказала стилист Надежда Чеснокова.

"Придя в офис, мы чаще всего меняем обувь, и вот тут наш продуманный или спонтанно сложившийся образ разбивается о ту обувь, которая хранится у нас в офисе. Почему? Потому что обуви в офисе обычно ничтожно мало. Примерно... одна пара", — сообщила стилист в беседе с РИА "ФедералПресс".

Одна пара сменной обуви в лучшем случае сможет закрывать 50% возникающих на работе ситуаций, считает собеседница агентства. Очевидно, что для долгих совещаний и для интенсивной беготни по разным кабинетам обувка должна быть разной. Не существует такой пары, которая бы идеально подходила к любой ситуации.

Эксперт по стилю посоветовала дамам приобрести себе для офиса туфли-лодочки с высоким каблуком, которые придадут обладательнице королевский облик. Варианты уже можно выбирать на свой вкус: подойдут чёрные, яркие лакированные, сделанные под кожу рептилий, шёлковые или из замши. Ещё в офисе пригодятся лоферы для ношения на каждый день. Тут лучше всего подойдёт классическая модель, а вот при выборе цвета и фактуры эксперименты будут нелишними. А для руководителей отделов или глав компаний обязательны броги, придающие строгий вид. Только не стоит шнуровать их лентами и выбирать мягкие цвета, такая обувь нужна, чтобы подчёркивать авторитет.

При выборе обуви без каблука или балеток под ношение в офис нужно ориентироваться на максимальную универсальность обуви, которая позволит ей сочетаться с любым рабочим нарядом. А ещё Чеснокова советует приобрести кроссовки, если дресс-код в офисе не запрещает, — в них куда легче бегать по лестницам и коридорам.