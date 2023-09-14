Футболистов молодёжки "Реала" арестовали за интимное видео с 16-летней

Три футболиста молодёжной команды мадридского "Реала" арестованы за распространение видео сексуального характера с участием несовершеннолетней. Об этом сообщила El Confidencial.

Заявление в полицию Канарских островов подала 6 сентября мать 16-летней девушки. По её словам, один из футболистов записал интимное видео с её дочерью, после чего распространил его через WhatsApp. Издание при этом отмечает, что сексуальный контакт произошёл по взаимному согласию.

В отношении арестованных игроков молодёжки ведётся расследование. Предварительно, помимо них в деле могут отметиться и несколько футболистов основной команды "Реала". В клубе же заявили, что организовали собственную проверку произошедшего.