Iphone за 50 рублей: Массовый взлом продавцов на Wildberries вогнал их в многомиллионные штрафы

Владельцы интернет-магазинов на маркетплейсе Wildberries забили тревогу из-за массового взлома личных кабинетов. Злоумышленники добавляют объявления о продаже несуществующих товаров за бесценок, вгоняя селлеров в огромные штрафы. Подробнее о произошедшем SHOT ПРОВЕРКЕ рассказал один из пострадавших.

По словам предпринимателя, новые карточки дорогих товаров, стоимость которых устанавливается мошенниками в пределах 100 рублей, привлекают пользователей Сети и они начинают быстро скупать гаджеты, телевизоры, столы и даже моторные лодки. Однако продавцы не могут отправить несуществующие предметы, а потому Wildberries автоматически начисляет бизнесменам многомиллионные штрафы.

"Заходят на рабочий аккаунт и создают много левых карточек: iphone за 50 рублей, моторные лодки у всех почти по 50–60 рублей. Люди видят халяву и быстро выкупают. Получается, у нас капают заказы, мне за пять часов прилетело 925 заказов на 4 миллиона 300 тысяч. А мы-то это отправить не можем, потому что у нас этого нет, мы это не продаём вообще", — поделился один из селлеров.

Продавец — о взломах аккаунтов на Wildberries и штрафах после продажи несуществующих товаров за бесценок. Видео © T.me / SHOT ПРОВЕРКА

Пострадавшие начали подозревать в происходящем самих сотрудников Wildberries. Лишь у них есть доступ ко всем рабочим аккаунтам своих партнёров, уверены продавцы.