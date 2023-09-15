Вышел первый трейлер "Аквамена и Потерянного царства" с Джейсоном Момоа
Кинокомпания Warner Bros. выпустила первый полноценный трейлер фильма "Аквамен и Потерянное царство" (Aquaman and the Lost Kingdom). Режиссёром картины выступил Джеймс Ван, работавший и над первой частью.
Главную роль вновь сыграл Джейсон Момоа. Основным антагонистом, судя по ролику, выступит старый враг Аквамена — Чёрная Манта. Премьера картины состоится 20 декабря.
Трейлер к фильму "Аквамен и Потерянное царство". Видео © Youtube / DC
Выход фильма на экраны основательно задержал скандальный суд, который Эмбер Херд, исполнительница одной из главных ролей в первой части, проиграла Джонни Деппу, и репутационные потери в связи с ним. Вероятно, во второй части ей отводится гораздо меньше экранного времени. В фильме также снялись Николь Кидман, Темуэра Моррисон, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен и другие.
А в августе режиссёра "Аквамена", "Пилы" и "Форсажей" австралийца Джеймса Вана экстренно госпитализировали. Фотографией 46-летнего кинодеятеля на больничной койке поделилась его супруга в соцсетях, причины госпитализации она не объяснила.
Кадр видео Youtube / DC