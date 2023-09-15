Вышел первый трейлер "Аквамена и Потерянного царства" с Джейсоном Момоа

Выход фильма на экраны основательно задержал скандальный суд, который Эмбер Херд, исполнительница одной из главных ролей в первой части, проиграла Джонни Деппу, и репутационные потери в связи с ним. Вероятно, во второй части ей отводится гораздо меньше экранного времени. В фильме также снялись Николь Кидман, Темуэра Моррисон, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен и другие.