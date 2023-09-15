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14 сентября, 21:20

Форвард "Пари НН" Сулейманов вернулся в "Локо" на правах аренды до конца сезона

<p>Тимур Сулейманов стал игроком "Локомотива". Обложка © VK / <a href="https://vk.com/fclokomotiv?z=photo-30651595_457337638/wall-30651595_1172632" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Локомотив"</a></p>

Тимур Сулейманов стал игроком "Локомотива". Обложка © VK / ФК "Локомотив"

Футболист нижегородского клуба "Пари НН" Тимур Сулейманов временно вернулся в состав московского "Локомотива". Форвард был взят в аренду до конца этого сезона с опцией выкупа, сообщила пресс-служба столичного ФК.

"Тимур Сулейманов — один из ярких представителей нашей академии. Он демонстрировал бомбардирские навыки за молодёжный состав "Локо", "Казанку". В одном из сезонов был признан лучшим бомбардиром первенства", — перечислил заслуги нападающего спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов.

Сейчас в активе футболиста 112 матчей и 25 забитых голов в составе "Пари Нижний Новгород". За молодёжную сборную РФ Сулейманов сыграл пять встреч, отправив в ворота соперников один мяч. В "Локомотиве" спортсмен будет выступать под номером 99.

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После перехода в московский клуб Сулейманов заменит француза Вильсона Изидора, который будет выступать за петербургский "Зенит". Иностранный спортсмен также сменил ФК на правах аренды.

Илья Пушкарев
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