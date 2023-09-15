Форвард "Пари НН" Сулейманов вернулся в "Локо" на правах аренды до конца сезона

Футболист нижегородского клуба "Пари НН" Тимур Сулейманов временно вернулся в состав московского "Локомотива". Форвард был взят в аренду до конца этого сезона с опцией выкупа, сообщила пресс-служба столичного ФК.

"Тимур Сулейманов — один из ярких представителей нашей академии. Он демонстрировал бомбардирские навыки за молодёжный состав "Локо", "Казанку". В одном из сезонов был признан лучшим бомбардиром первенства", — перечислил заслуги нападающего спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов.

Сейчас в активе футболиста 112 матчей и 25 забитых голов в составе "Пари Нижний Новгород". За молодёжную сборную РФ Сулейманов сыграл пять встреч, отправив в ворота соперников один мяч. В "Локомотиве" спортсмен будет выступать под номером 99.