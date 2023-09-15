Форвард "Пари НН" Сулейманов вернулся в "Локо" на правах аренды до конца сезона
Тимур Сулейманов стал игроком "Локомотива". Обложка © VK / ФК "Локомотив"
Футболист нижегородского клуба "Пари НН" Тимур Сулейманов временно вернулся в состав московского "Локомотива". Форвард был взят в аренду до конца этого сезона с опцией выкупа, сообщила пресс-служба столичного ФК.
"Тимур Сулейманов — один из ярких представителей нашей академии. Он демонстрировал бомбардирские навыки за молодёжный состав "Локо", "Казанку". В одном из сезонов был признан лучшим бомбардиром первенства", — перечислил заслуги нападающего спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов.
Сейчас в активе футболиста 112 матчей и 25 забитых голов в составе "Пари Нижний Новгород". За молодёжную сборную РФ Сулейманов сыграл пять встреч, отправив в ворота соперников один мяч. В "Локомотиве" спортсмен будет выступать под номером 99.
После перехода в московский клуб Сулейманов заменит француза Вильсона Изидора, который будет выступать за петербургский "Зенит". Иностранный спортсмен также сменил ФК на правах аренды.