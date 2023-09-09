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9 сентября, 13:57

Французский футболист Изидор перешёл из "Локомотива" в "Зенит"

Французский нападающий Изидор перешёл из "Локомотива" в "Зенит" на правах аренды

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fczenit/14304" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fczenit</a></p>

Обложка © t.me / fczenit

Французский футболист Вильсон Изидор перешёл из московского клуба "Локомотив" в петербургский "Зенит". Игрок будет выступать за команду из Северной столицы на правах аренды.

В пресс-службе "Зенита" уточнили, что соглашение действует до конца текущего сезона. Как указали в "Локомотиве", затем клуб из Петербурга будет обязан выкупить 23-летнего нападающего. В нынешнем сезоне француз сыграл за железнодорожников в шести матчах во всех турнирах. На его счету два гола и результативная передача.

Изидор будет выступать за "Зенит" под 10-м номером. Гендиректор "Локомотива" Владимир Леонченко в беседе с журналистами отметил, что предложение петербургского клуба взять форварда в аренду с обязательным правом выкупа было единственным, которое устроило столичную команду.

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Ранее уже была информация, что "Зенит" арендует Изидора у "Локомотива" за 1,35 миллиона евро с опцией выкупа. Напомним, 3 сентября в "Локомотиве" сообщили, что француз без согласования с руководством команды покинул Россию и прошёл медосмотр в одном из клубов на родине. При этом московский клуб до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали бы обе стороны, и попросил Изидора вернуться.

Иван Косицын
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