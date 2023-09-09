Французский футболист Изидор перешёл из "Локомотива" в "Зенит"
Французский нападающий Изидор перешёл из "Локомотива" в "Зенит" на правах аренды
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Французский футболист Вильсон Изидор перешёл из московского клуба "Локомотив" в петербургский "Зенит". Игрок будет выступать за команду из Северной столицы на правах аренды.
В пресс-службе "Зенита" уточнили, что соглашение действует до конца текущего сезона. Как указали в "Локомотиве", затем клуб из Петербурга будет обязан выкупить 23-летнего нападающего. В нынешнем сезоне француз сыграл за железнодорожников в шести матчах во всех турнирах. На его счету два гола и результативная передача.
Изидор будет выступать за "Зенит" под 10-м номером. Гендиректор "Локомотива" Владимир Леонченко в беседе с журналистами отметил, что предложение петербургского клуба взять форварда в аренду с обязательным правом выкупа было единственным, которое устроило столичную команду.
Ранее уже была информация, что "Зенит" арендует Изидора у "Локомотива" за 1,35 миллиона евро с опцией выкупа. Напомним, 3 сентября в "Локомотиве" сообщили, что француз без согласования с руководством команды покинул Россию и прошёл медосмотр в одном из клубов на родине. При этом московский клуб до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали бы обе стороны, и попросил Изидора вернуться.