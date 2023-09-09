Французский футболист Изидор перешёл из "Локомотива" в "Зенит"

Французский футболист Вильсон Изидор перешёл из московского клуба "Локомотив" в петербургский "Зенит". Игрок будет выступать за команду из Северной столицы на правах аренды.

В пресс-службе "Зенита" уточнили, что соглашение действует до конца текущего сезона. Как указали в "Локомотиве", затем клуб из Петербурга будет обязан выкупить 23-летнего нападающего. В нынешнем сезоне француз сыграл за железнодорожников в шести матчах во всех турнирах. На его счету два гола и результативная передача.

Изидор будет выступать за "Зенит" под 10-м номером. Гендиректор "Локомотива" Владимир Леонченко в беседе с журналистами отметил, что предложение петербургского клуба взять форварда в аренду с обязательным правом выкупа было единственным, которое устроило столичную команду.