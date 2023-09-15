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14 сентября, 21:04

"Динамо" купило молодого полузащитника из Бразилии

Полузащитник Бителло перешёл из бразильского "Гремио" в "Динамо"

<p>Полузащитник Бителло перешёл из "Гремио" в "Динамо". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fcdynamo/17122" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Динамо" Москва</a></p>

Полузащитник Бителло перешёл из "Гремио" в "Динамо". Обложка © t.me / ФК "Динамо" Москва

Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о переходе полузащитника Бителло из бразильского "Гремио". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Жоао Пауло де Соуза Марес подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года. По данным СМИ, трансфер 23-летнего игрока обошёлся москвичам в десять млн евро.

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В 2023 году Бителло начал выступать за основную команду "Гремио", проведя в высшей лиге Бразилии 19 матчей, в которых забил четыре мяча.

Ранее Лайф рассказывалб что, французский футболист Изидор перешёл из "Локомотива" в "Зенит". Арендное соглашение с 23-летним нападающим действует до конца сезона, после чего петербургский клуб обязан выкупить игрока.

Артур Лапсаков
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