"Динамо" купило молодого полузащитника из Бразилии
Полузащитник Бителло перешёл из бразильского "Гремио" в "Динамо"
Полузащитник Бителло перешёл из "Гремио" в "Динамо". Обложка © t.me / ФК "Динамо" Москва
Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о переходе полузащитника Бителло из бразильского "Гремио". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Жоао Пауло де Соуза Марес подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года. По данным СМИ, трансфер 23-летнего игрока обошёлся москвичам в десять млн евро.
В 2023 году Бителло начал выступать за основную команду "Гремио", проведя в высшей лиге Бразилии 19 матчей, в которых забил четыре мяча.
Ранее Лайф рассказывалб что, французский футболист Изидор перешёл из "Локомотива" в "Зенит". Арендное соглашение с 23-летним нападающим действует до конца сезона, после чего петербургский клуб обязан выкупить игрока.