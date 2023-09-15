"Динамо" купило молодого полузащитника из Бразилии

Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о переходе полузащитника Бителло из бразильского "Гремио". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Жоао Пауло де Соуза Марес подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года. По данным СМИ, трансфер 23-летнего игрока обошёлся москвичам в десять млн евро.

В 2023 году Бителло начал выступать за основную команду "Гремио", проведя в высшей лиге Бразилии 19 матчей, в которых забил четыре мяча.