Стоимость нефти Brent превысила 94 доллара за баррель впервые с ноября 2022 года

Стоимость нефти марки Brent превысила 94 доллара за баррель на лондонской бирже ICO. В последний раз цена на эталонный сорт перешагивала этот порог в ноябре 2022 года.

По данным торгов, в 23:13 по Москве Brent продемонстрировала рост 2,05% и цену 95,08 доллара за единицу объёма. К 23:30 марка подешевела на три цента. Аналогично в пятницу торговалась и нефть WTI, которая стала дороже на 1,87%.

Ростом стоимости чёрного золота рынок отреагировал на прогнозы Организации стран – экспортёров нефти и Международного энергетического агентства. Они сообщили, что якобы в скором времени ожидается дефицит сырья.