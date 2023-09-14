Британия продлила лицензию на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию
Соединённое Королевство продлило разрешение на транспортировку в Японию нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2". Чёрное золото будет поставляться в Страну восходящего солнца до 28 июня следующего года, сказано на сайте британского правительства.
"Разрешает поставку или доставку судном российской нефти, полученной на или отправляемой с проекта "Сахалин-2" с точки в России в точку в Японии", — гласит заявление.
Аналогичное решение днём ранее приняли и Соединённые Штаты. В американском Минфине подчеркнули, что морская транспортировка энергоресурса тоже продлена до 28 июня 2024 года.
Между тем Россия продолжает сокращать экспорт нефти в другие государства. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, для обеспечения баланса рынков объёмы поставок энергоресурса будут ежедневно уменьшаться на 300 тысяч баррелей до конца года.