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14 сентября, 19:37

Британия продлила лицензию на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию

Соединённое Королевство продлило разрешение на транспортировку в Японию нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2". Чёрное золото будет поставляться в Страну восходящего солнца до 28 июня следующего года, сказано на сайте британского правительства.

"Разрешает поставку или доставку судном российской нефти, полученной на или отправляемой с проекта "Сахалин-2" с точки в России в точку в Японии", — гласит заявление.

Аналогичное решение днём ранее приняли и Соединённые Штаты. В американском Минфине подчеркнули, что морская транспортировка энергоресурса тоже продлена до 28 июня 2024 года.

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Между тем Россия продолжает сокращать экспорт нефти в другие государства. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, для обеспечения баланса рынков объёмы поставок энергоресурса будут ежедневно уменьшаться на 300 тысяч баррелей до конца года.

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"Газпром"

Илья Пушкарев
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