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Опубликовано 14 сентября 2023, 22:38
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Киев эвакуирует семьи с детьми из подконтрольной ВСУ части Херсонской области

В подконтрольных Украине районах Херсонской области будет организована обязательная эвакуация семей с детьми. Об этом сообщил в телеграм-канале назначенный Киевом глава местной администрации Александр Прокудин.

По его словам, это решение было принято на Совете обороны Херсонской области и касается территории, находящейся в зоне досягаемости ВС РФ. Речь идёт о 31 населённом пункте. Также он проинформировал, что комендантский час отныне действует с 20:00 до 06:00 (время совпадает с московским).

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А ранее Лайф писал, что артиллерия Вооружённых сил Украины (ВСУ) открыла огонь по своим военным после того, как те попытались оставить позиции в Херсонской области. Об этом рассказал один из пленных украинских бойцов.

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Unsplash / David Gor

Лариса Сафронова
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