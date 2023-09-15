Киев эвакуирует семьи с детьми из подконтрольной ВСУ части Херсонской области

В подконтрольных Украине районах Херсонской области будет организована обязательная эвакуация семей с детьми. Об этом сообщил в телеграм-канале назначенный Киевом глава местной администрации Александр Прокудин.

По его словам, это решение было принято на Совете обороны Херсонской области и касается территории, находящейся в зоне досягаемости ВС РФ. Речь идёт о 31 населённом пункте. Также он проинформировал, что комендантский час отныне действует с 20:00 до 06:00 (время совпадает с московским).