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14 сентября, 23:12

Байден считает, что Китай не уважает Россию

Байден вспомнил, как заявил Путину о неуважении к России со стороны Китая

Президент США Джо Байден поделился деталями встречи с российским лидером Владимиром Путиным в 2021 году. По словам политика, в ходе переговоров он сообщил коллеге о том, что якобы Китай "не уважает" РФ.

Воспоминания о саммите Россия – США в Женеве глава Белого дома озвучил в рамках недавнего выступления в штате Мэриленд, посвящённого экономическим проблемам страны. Исторический экскурс он завершил гордым заявлением о том, что Соединённые Штаты — "страна возможностей".

"Я сказал: "Я не ожидаю, что вы привлечёте Китай, ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает", — отметил Байден.

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В ходе мероприятия американский политик вновь попал в неловкую ситуацию. Сначала он заблудился на сцене, а после — проигнорировал вопрос журналистки о преступлениях сына Хантера, нелепо улыбнувшись в ответ.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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