Байден считает, что Китай не уважает Россию
Байден вспомнил, как заявил Путину о неуважении к России со стороны Китая
Президент США Джо Байден поделился деталями встречи с российским лидером Владимиром Путиным в 2021 году. По словам политика, в ходе переговоров он сообщил коллеге о том, что якобы Китай "не уважает" РФ.
Воспоминания о саммите Россия – США в Женеве глава Белого дома озвучил в рамках недавнего выступления в штате Мэриленд, посвящённого экономическим проблемам страны. Исторический экскурс он завершил гордым заявлением о том, что Соединённые Штаты — "страна возможностей".
"Я сказал: "Я не ожидаю, что вы привлечёте Китай, ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает", — отметил Байден.
В ходе мероприятия американский политик вновь попал в неловкую ситуацию. Сначала он заблудился на сцене, а после — проигнорировал вопрос журналистки о преступлениях сына Хантера, нелепо улыбнувшись в ответ.
Flickr / The White House