Байден считает, что Китай не уважает Россию

Президент США Джо Байден поделился деталями встречи с российским лидером Владимиром Путиным в 2021 году. По словам политика, в ходе переговоров он сообщил коллеге о том, что якобы Китай "не уважает" РФ.

Воспоминания о саммите Россия – США в Женеве глава Белого дома озвучил в рамках недавнего выступления в штате Мэриленд, посвящённого экономическим проблемам страны. Исторический экскурс он завершил гордым заявлением о том, что Соединённые Штаты — "страна возможностей".

"Я сказал: "Я не ожидаю, что вы привлечёте Китай, ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает", — отметил Байден.