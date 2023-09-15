В США очередное ЧП на железной дороге: в штате Небраска взорвался вагон с хлорной кислотой, местные власти экстренно эвакуировали жителей в радиусе четырёх миль от места взрыва. Об этом сообщило издание CTV News.

В штате Небраска взорвался вагон с хлорной кислотой. Видео © X / Nick Sortor

Пожарная служба Норт-Платта пояснила в соцсети X, что в результате взрыва начался пожар. Его удалось локализовать, но из-за вызванного им "сильного токсичного дыма" пришлось производить эвакуацию населения. Пресс-служба железной дороги также сообщила, что перекрыли близлежащее шоссе. Информация о пострадавших не поступала.