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15 сентября, 01:11

В штате Небраска взорвался вагон с хлорной кислотой

В США очередное ЧП на железной дороге: в штате Небраска взорвался вагон с хлорной кислотой, местные власти экстренно эвакуировали жителей в радиусе четырёх миль от места взрыва. Об этом сообщило издание CTV News.

В штате Небраска взорвался вагон с хлорной кислотой. Видео © X / Nick Sortor

Пожарная служба Норт-Платта пояснила в соцсети X, что в результате взрыва начался пожар. Его удалось локализовать, но из-за вызванного им "сильного токсичного дыма" пришлось производить эвакуацию населения. Пресс-служба железной дороги также сообщила, что перекрыли близлежащее шоссе. Информация о пострадавших не поступала.

Несколько вагонов с нефтепродуктами свалились в реку в США

Несколько вагонов с нефтепродуктами свалились в реку в США

А ранее в американском штате Монтана в районе Гавра сошёл с рельсов товарный поезд. Опрокинулось 11 из 25 вагонов. В одном из них находился растворитель для краски, но утечки удалось избежать.

Обложка ©

X / Nick Sortor

Лариса Сафронова
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