Шумела и пела: Американскую конгрессвумен выперли из театра за неподобающее поведение

Конгрессвумен Лорен Боберт угодила в скандальную ситуацию во время посещения театрального представления в Денвере. В самый разгар спектакля охранники вывели члена Палаты представителей и её спутника из зала за неподобающее поведение, сообщил телеканал ABC.

Изначально имена удалённых с мюзикла зрителей не раскрывались. По информации театра, один из них курил электронную сигарету, тогда как второй пел, шумел и всячески мешал проведению представления. Позже журналисты выяснили, что речь идёт о Боберт и её ухажёре.

Один из помощников 36-летней конгрессвумен подтвердил, что политик действительно покинула зал до завершения спектакля, но не курила в ходе мюзикла. Сама член Палаты представителей не комментировала инцидент, но позже попросила подписчиков рассказать, чем закончилось представление.