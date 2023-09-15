Шумела и пела: Американскую конгрессвумен выперли из театра за неподобающее поведение
Члена Конгресса США Боберт удалили из театра за шум и пение в зале на спектакле
Лорен Боберт. Обложка © ТАСС / ZUMA Press Wire
Конгрессвумен Лорен Боберт угодила в скандальную ситуацию во время посещения театрального представления в Денвере. В самый разгар спектакля охранники вывели члена Палаты представителей и её спутника из зала за неподобающее поведение, сообщил телеканал ABC.
Изначально имена удалённых с мюзикла зрителей не раскрывались. По информации театра, один из них курил электронную сигарету, тогда как второй пел, шумел и всячески мешал проведению представления. Позже журналисты выяснили, что речь идёт о Боберт и её ухажёре.
Один из помощников 36-летней конгрессвумен подтвердил, что политик действительно покинула зал до завершения спектакля, но не курила в ходе мюзикла. Сама член Палаты представителей не комментировала инцидент, но позже попросила подписчиков рассказать, чем закончилось представление.
Тем временем коллега Боберт от республиканцев Марджори Тейлор Грин призвала немедленно инициировать расследование по делу об импичменте президента страны США Джо Байдена. Свою позицию конгрессвумен аргументировала причастностью политика к коррупции.