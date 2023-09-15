As: Задержанным за секс-видео с несовершеннолетней игрокам "Реала" грозит тюрьма
Четырём игрокам "Реала", попавшим в скандал с интимным видео с участием 16-летней девушки, грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщает As.
Согласно статье 197 Уголовного кодекса Испании, если потерпевшая не давала согласия на съёмку, предусматривается заключение на 2,5–4 года, но срок увеличивается до 3,5–5 лет из-за распространения ролика. Оператор также может быть оштрафован на сумму, эквивалентную зарплате за 18–24 месяца.
В "Реале" прокомментировали инцидент, заявив, что примут меры, когда клубу станут известны подробности случившегося.
Напомним, несколько игроков молодёжки "Реала" были арестованы за распространение видео сексуального характера с участием несовершеннолетней. Заявление в полицию Канарских островов подала мать пострадавшей, сообщив, что один из футболистов записал интимное видео с её дочерью, после чего распространил его через WhatsApp.
Unsplash / Manuel Nöbauer