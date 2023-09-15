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15 сентября, 03:51

Главный тренер "Зенита" Семак сделал выбор между Месси и Роналду

<p>Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит"</p>

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит"

Аргентинец Лионель Месси сильнее португальца Криштиану Роналду, поскольку обладает особым футбольным интеллектом. Об этом заявил на встрече со студентами в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Роналду — бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси — это невероятный космический интеллект. То, что может Месси, Криштиану, наверное, не сможет. Но это всё равно разные созвездия", — сказал наставник петербургского клуба, которого цитирует телеграм-канал "СБГ Мысли вслух".

Роналду считает законченным соперничество с Месси

Роналду считает законченным соперничество с Месси

А ранее Лайф писал, что Роналду впервые за 19 лет не будет претендовать на "Золотой мяч". Месси же при этом в число претендентов на награду вошёл.

Лариса Сафронова
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