Главный тренер "Зенита" Семак сделал выбор между Месси и Роналду

Аргентинец Лионель Месси сильнее португальца Криштиану Роналду, поскольку обладает особым футбольным интеллектом. Об этом заявил на встрече со студентами в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Роналду — бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси — это невероятный космический интеллект. То, что может Месси, Криштиану, наверное, не сможет. Но это всё равно разные созвездия", — сказал наставник петербургского клуба, которого цитирует телеграм-канал "СБГ Мысли вслух".