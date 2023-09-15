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15 сентября, 05:45

Более 22 тысяч жителей японской префектуры получили предписание об эвакуации из-за ливней

NHK: Более 22 тыс. жителей Нагасаки рекомендовали эвакуироваться из-за ливней

В Японии свыше 22,5 тысячи жителей префектуры Нагасаки получили предписание об экстренной эвакуации от местных властей из-за ливней, охвативших этот район. Об этом сообщает телеканал NHK.

Жителей префектуры на юго-западе страны также призвали проявлять бдительность в связи с угрозой схода оползней и выхода рек из берегов. Метеорологи заявили, что сильные дожди в Нагасаки могут продлиться до конца недели.

Власти Стамбула сообщили о первой жертве в результате мощного наводнения в городе

Власти Стамбула сообщили о первой жертве в результате мощного наводнения в городе

Ранее Лайф писал, что жертвами наводнения, затронувшего северо-восточные районы Ливии, стали более 11 тысяч человек. Число пропавших без вести на сегодняшний день почти двукратно превышает число официально подтверждённых погибших.

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Unsplash

Иван Косицын
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