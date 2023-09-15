Более 22 тысяч жителей японской префектуры получили предписание об эвакуации из-за ливней

В Японии свыше 22,5 тысячи жителей префектуры Нагасаки получили предписание об экстренной эвакуации от местных властей из-за ливней, охвативших этот район. Об этом сообщает телеканал NHK.

Жителей префектуры на юго-западе страны также призвали проявлять бдительность в связи с угрозой схода оползней и выхода рек из берегов. Метеорологи заявили, что сильные дожди в Нагасаки могут продлиться до конца недели.