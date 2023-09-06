Власти Стамбула сообщили о первой жертве в результате мощного наводнения в городе

В Стамбуле из-за наводнения, случившегося после мощного ливня, погиб один человек. Об этом сообщили журналистам в администрации провинции.

"В районе Башакшехир погиб человек, попавший под паводковые воды", — уточнили власти.

По данным телеканала TRT, район Башакшехир больше всех пострадал от ливней. Там на некоторых улицах так поднялся уровень воды, что припаркованные авто начало уносить потоками. Затопленными также оказались некоторые станции метро, несколько домов и местная больница.