Автоэксперт назвал главные ошибки при мойке машины, которые портят покрытие
Эксперт Ракитин: Авто нужно мыть в тени специальным шампунем и чистой тряпкой
Автовладельцы часто совершают одни и те же ошибки при мойке машины, но они даже не подозревают, что эти способы могут испортить лакокрасочное покрытие. Об этом рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Слова автоэксперта приводит радио Sputnik.
"Главное, чего не надо делать, — это мыть машину под прямыми солнечными лучами, если вы не можете её быстро вытереть. Потому что образующиеся при этом маленькие лужицы превращаются в линзы, в увеличительные стёкла, и попадающие на них солнечные лучи начинают действовать как лазер", — предупредил он.
В результате солнечные лучи нанесут ущерб лакокрасочному покрытию, поэтому мыть машину следует в тени или под крышей. А ещё нельзя пользоваться средствами для мытья посуды. Для этих целей существуют специальные автомобильные шампуни, подчеркнул Ракитин. Третья ошибка — старая губка или тряпка. Дело в том, что после многократного использования в них оказываются соринки, песчинки, которыми водитель в результате натирает авто. Кроме того, эксперт посоветовал смывать с кузова продукты жизнедеятельности птиц как можно скорее, ведь в них есть кислоты, способные испортить лакокрасочное покрытие.
Ранее автоэксперт Максим Загорский рассказал, что лучшим периодом для покупки новой машины считается конец года, особенно декабрь. Дело в том, что дилеры готовы зимой предложить значительные скидки на товары.
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