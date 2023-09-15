Автоэксперт назвал главные ошибки при мойке машины, которые портят покрытие

Автовладельцы часто совершают одни и те же ошибки при мойке машины, но они даже не подозревают, что эти способы могут испортить лакокрасочное покрытие. Об этом рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Слова автоэксперта приводит радио Sputnik.

"Главное, чего не надо делать, — это мыть машину под прямыми солнечными лучами, если вы не можете её быстро вытереть. Потому что образующиеся при этом маленькие лужицы превращаются в линзы, в увеличительные стёкла, и попадающие на них солнечные лучи начинают действовать как лазер", — предупредил он.

В результате солнечные лучи нанесут ущерб лакокрасочному покрытию, поэтому мыть машину следует в тени или под крышей. А ещё нельзя пользоваться средствами для мытья посуды. Для этих целей существуют специальные автомобильные шампуни, подчеркнул Ракитин. Третья ошибка — старая губка или тряпка. Дело в том, что после многократного использования в них оказываются соринки, песчинки, которыми водитель в результате натирает авто. Кроме того, эксперт посоветовал смывать с кузова продукты жизнедеятельности птиц как можно скорее, ведь в них есть кислоты, способные испортить лакокрасочное покрытие.