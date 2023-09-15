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15 сентября, 07:25

Айтишник из Москвы больше года сливал данные компании, производящей беспилотники

SHOT: В Москве поймали IT-работника компании по производству БПЛА за слив данных

<p>Айтишник, которого задержали в Москве за слив данных. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56929" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Айтишник, которого задержали в Москве за слив данных. Обложка © SHOT

В Москве IT-специалист с августа 2022 года сливал данные АО "Кронштадт" — компании, производящей беспилотники. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Так, силами 36-летнего айтишника информация, относящаяся к коммерческой тайне, в результате попадала на GitHub — сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Он также публиковал пароли к учётным записям коллег. В результате мужчину задержали и завели на него уголовное дело за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ с использованием служебного положения. По этой статье ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас правоохранители выясняют, зачем айтишник сливал информацию. Москвич находится под подпиской о невыезде.

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Светлана Оперук
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