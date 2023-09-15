Айтишник из Москвы больше года сливал данные компании, производящей беспилотники
SHOT: В Москве поймали IT-работника компании по производству БПЛА за слив данных
Айтишник, которого задержали в Москве за слив данных. Обложка © SHOT
В Москве IT-специалист с августа 2022 года сливал данные АО "Кронштадт" — компании, производящей беспилотники. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Так, силами 36-летнего айтишника информация, относящаяся к коммерческой тайне, в результате попадала на GitHub — сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Он также публиковал пароли к учётным записям коллег. В результате мужчину задержали и завели на него уголовное дело за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ с использованием служебного положения. По этой статье ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас правоохранители выясняют, зачем айтишник сливал информацию. Москвич находится под подпиской о невыезде.
Ранее задержали сотрудника ОПК за хищение денег, выделенных на военное производство в рамках государственного оборонного заказа. Теперь подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.