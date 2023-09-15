Акинфеев во время матча Россия – Катар сыграл на позиции многодетного отца

37-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не смотрел последний товарищеский матч сборной России с Катаром, который состоялся 12 сентября и завершился вничью со счётом 1:1. Вместо просмотра игры он выбрал прогулку с детьми на детской площадке.

"Я уже не один живу: у меня трое детей. Честно признаюсь: смотрел первые 15–20 минут. Потом мы пошли гулять на площадку", — признался Акинфеев в интервью "Российской газете".

Вратарь не видит в этом ничего странного, ведь он уже не играет за национальную команду, поэтому, как выразился Акинфеев, взгляд на встречи сборной России у него "не самый пристальный". Напомним, что капитан ЦСКА — многодетный отец: вместе с женой Екатериной они воспитывают девятилетнего сына Даниила, восьмилетнюю Еву, а два года назад в семье появилась маленькая Агата.