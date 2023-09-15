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Регион
Опубликовано 15 сентября 2023, 12:13

Россия направила гумпомощь в пострадавшую от наводнения Ливию

Ил-76 МЧС России вылетел в Ливию с гумпомощью для пострадавших от наводнения

Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел в Ливию с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел в Ливию с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения. Видео © Telegram / МЧС России

"Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного Жуковского в Ливию с грузом гуманитарной помощи на борту", — говорится в сообщении ведомства.

На борту находятся предметы первой необходимости, в частности палатки, одеяла, передвижные электростанции и осветительные комплексы, необходимые для жизнеобеспечения пострадавшего от наводнения населения. Кроме того, Ливии направят аварийно-спасательные комплекты для проведения работ в зоне ЧС.

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Напомним, 10 сентября на восток и северо-восток Ливии обрушился ураган "Даниэль", затронувший прибрежные города Бенгази, Дерна и Джабаль аль-Ахдар. Из-за стихийного бедствия обрушились две плотины, в связи с чем произошло наводнение. Вода разрушила дома и дороги, правительство объявило чрезвычайное положение. По последним данным, жертвами разгула стихии стали более 11 тысяч человек.

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Telegram / МЧС России

Наталья Исакова
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