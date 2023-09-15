В Чувашии десять любителей роллов попали в больницу после обеда в кафе "Сушистик"

В Чувашии десять человек госпитализированы после обеда в кафе "Сушистик". Об этом сообщила в пятницу, 15 сентября, пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Среди посетителей заведения, которым стало плохо, шестеро детей.

"Все заболевшие посещали объект общественного питания "Сушистик", город Канаш. Впоследствии с симптомами острой кишечной инфекции были доставлены в инфекционное отделение районной больницы", — информирует ведомство.

Чем именно отравились любители роллов, сейчас выясняется. Проводятся все необходимые мероприятия, пищеблок закрыт.