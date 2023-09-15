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15 сентября, 09:17

В Чувашии десять любителей роллов попали в больницу после обеда в кафе "Сушистик"

Чувашский Роспотребнадзор: Десять человек госпитализированы после обеда в кафе

В Чувашии десять человек госпитализированы после обеда в кафе "Сушистик". Об этом сообщила в пятницу, 15 сентября, пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Среди посетителей заведения, которым стало плохо, шестеро детей.

"Все заболевшие посещали объект общественного питания "Сушистик", город Канаш. Впоследствии с симптомами острой кишечной инфекции были доставлены в инфекционное отделение районной больницы", информирует ведомство.

Чем именно отравились любители роллов, сейчас выясняется. Проводятся все необходимые мероприятия, пищеблок закрыт.

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Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после массового отравления горожан готовой едой фирмы "Грин бокс", заказанной через службу доставки "Самокат". По последним данным, число пострадавших выросло до 171, среди них двое детей.

Обложка ©

Louis Hansel / Unsplash

Алексей Берковиц
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