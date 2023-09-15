"Нам будет её не хватать": Умерла бабушка Стаса Пьехи

Российский певец Стас Пьеха сообщил, что этой ночью умерла его бабушка по отцовской линии Валентина. В соцсетях артист выложил детское чёрно-белое фото, на котором кроме него и бабушки запечатлена также младшая сестра артиста Эрика Быстрова — женщина ласково обнимает малышей.

Примечательно, что такой снимок Пьеха уже публиковал на своей странице в 2019 году, когда он рассказывал об отношениях с сестрой. Напомним, что сам артист родился в браке Илоны Броневицкой с музыкантом Пятрасом Герулисом. Позже отчимом Пьехи стал Юрий Быстров, в союзе с ним Броневицкая и родила Эрику. Отметим, что брат и сестра вместе работают в наркологической клинике певца, который ранее страдал зависимостью.