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Регион
Опубликовано 15 сентября 2023, 10:00

Путин заявил, что россияне отправляются в зону СВО из патриотических соображений

Люди отправляются в зону специальной военной операции в первую очередь из патриотических соображений. Об этом заявил в пятницу, 15 сентября, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Глава государства отметил, что участники СВО получают материальную помощь от государства, но этот фактор для них не первостепенный.

"Разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжёлого ранения? Конечно, нет. И прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями. Даже это само по себе вызывает уважение", — заключил президент.

Путин ответил на вопрос о возможности новой волны мобилизации в России
Путин ответил на вопрос о возможности новой волны мобилизации в России

Ранее Путин заявил, что уже 300 тысяч контрактов с ВС РФ подписано россиянами за этот год. И все эти люди, как отметил российский лидер, готовы пожертвовать жизнью в интересах своей Родины, защищая Россию.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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