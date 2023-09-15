Путин заявил, что россияне отправляются в зону СВО из патриотических соображений

Люди отправляются в зону специальной военной операции в первую очередь из патриотических соображений. Об этом заявил в пятницу, 15 сентября, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Глава государства отметил, что участники СВО получают материальную помощь от государства, но этот фактор для них не первостепенный.

"Разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжёлого ранения? Конечно, нет. И прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями. Даже это само по себе вызывает уважение", — заключил президент.