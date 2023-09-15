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Регион
Опубликовано 15 сентября 2023, 10:14

Путин объяснил, почему России не нужно привлекать силы для СВО из-за рубежа

Путин: У России нет необходимости приглашать участников СВО из-за рубежа

Россия не нуждается в привлечении зарубежных бойцов для участия в специальной военной операции. Об этом заявил в пятницу, 15 сентября, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"У нас нет необходимости приглашать для боевых действий людей со стороны", сказал российский лидер, комментируя публикации о возможном участии в боевых действиях добровольцев из КНДР.

Путин заявил, что россияне отправляются в зону СВО из патриотических соображений
Путин заявил, что россияне отправляются в зону СВО из патриотических соображений

Ранее Путин заявил, что уже 300 тысяч контрактов с ВС РФ подписано россиянами за этот год. И все эти люди, как отметил российский лидер, готовы пожертвовать жизнью в интересах своей Родины, защищая интересы России.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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