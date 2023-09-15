Путин объяснил, почему России не нужно привлекать силы для СВО из-за рубежа
Путин: У России нет необходимости приглашать участников СВО из-за рубежа
Россия не нуждается в привлечении зарубежных бойцов для участия в специальной военной операции. Об этом заявил в пятницу, 15 сентября, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"У нас нет необходимости приглашать для боевых действий людей со стороны", — сказал российский лидер, комментируя публикации о возможном участии в боевых действиях добровольцев из КНДР.
Ранее Путин заявил, что уже 300 тысяч контрактов с ВС РФ подписано россиянами за этот год. И все эти люди, как отметил российский лидер, готовы пожертвовать жизнью в интересах своей Родины, защищая интересы России.