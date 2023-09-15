Путин объяснил, почему России не нужно привлекать силы для СВО из-за рубежа

Россия не нуждается в привлечении зарубежных бойцов для участия в специальной военной операции. Об этом заявил в пятницу, 15 сентября, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"У нас нет необходимости приглашать для боевых действий людей со стороны", — сказал российский лидер, комментируя публикации о возможном участии в боевых действиях добровольцев из КНДР.