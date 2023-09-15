В Италии мужчина умер после падения в цистерну с вином

В провинции Виченца на севере Италии утонул сотрудник винодельни в результате отравления ядовитыми испарениями. Об этом сообщает газета Il Giornale di Vicenza.

Во время очистки резервуара на крупном предприятии 46-летний винодел Марко Беттолини вместе с коллегой резко почувствовали недомогание. Внезапно мужчина заметил, что его напарник исчез, и тогда отправился ему помогать. Беттолини вытащил коллегу из бака, но сам потерял сознание и упал в цистерну. В результате он утонул в вине.

На место происшествия прибыли скорая помощь и спасательный вертолёт. Врачи госпитализировали коллегу Беттолини, но для него самого уже ничего нельзя было сделать.