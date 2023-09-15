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15 сентября, 11:14

В Италии мужчина умер после падения в цистерну с вином

Il Giornale di Vicenza: В Италии винодел утонул в вине, спасая коллегу

В провинции Виченца на севере Италии утонул сотрудник винодельни в результате отравления ядовитыми испарениями. Об этом сообщает газета Il Giornale di Vicenza.

Во время очистки резервуара на крупном предприятии 46-летний винодел Марко Беттолини вместе с коллегой резко почувствовали недомогание. Внезапно мужчина заметил, что его напарник исчез, и тогда отправился ему помогать. Беттолини вытащил коллегу из бака, но сам потерял сознание и упал в цистерну. В результате он утонул в вине.

На место происшествия прибыли скорая помощь и спасательный вертолёт. Врачи госпитализировали коллегу Беттолини, но для него самого уже ничего нельзя было сделать.

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Ранее сообщалось, что в Омской области мать и трое детей утонули в перевернувшейся машине. По данным правоохранителей, водитель не справилась с управлением и съехала в кювет.

Обложка ©

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Светлана Оперук
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