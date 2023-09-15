Сразу 12 учителей уволились из школы в Екатеринбурге

Из школы № 22 в районе Уралмаш в Екатеринбурге уволились 12 учителей, некоторые из-за выхода на пенсию. Быстро заменить педагогов не получилось, из-за чего многие предметы сейчас ведут другие преподаватели. Об этом сообщили в Департаменте образования администрации города.

"В школе № 22 работают 70 педагогов. В последнее время по личным причинам из учреждения уволились 12 учителей, четверо из которых вышли на пенсию. Найти оперативно новых педагогов не удалось, поиск продолжается. Реализация учебных программ в образовательной организации выполняется в полном объёме посредством замен другими педагогами", — отметили в ведомстве в беседе с Ura.ru.

Там подчеркнули, что следят за развитием ситуации. Кроме того, руководство школы и Управление образования Орджоникидзевского района организовали собрание с родителями учащихся, которых возмутило массовое увольнение. До этого они отмечали, что для детей не проводят уроки русского языка, литературы, биологии и географии. По словам родителей, вместо учёбы ребята смотрят мультики и ходят на физкультуру.