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15 сентября, 11:15
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Сразу 12 учителей уволились из школы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге из школы уволились 12 учителей за короткое время, им ищут замену

Из школы № 22 в районе Уралмаш в Екатеринбурге уволились 12 учителей, некоторые из-за выхода на пенсию. Быстро заменить педагогов не получилось, из-за чего многие предметы сейчас ведут другие преподаватели. Об этом сообщили в Департаменте образования администрации города.

"В школе № 22 работают 70 педагогов. В последнее время по личным причинам из учреждения уволились 12 учителей, четверо из которых вышли на пенсию. Найти оперативно новых педагогов не удалось, поиск продолжается. Реализация учебных программ в образовательной организации выполняется в полном объёме посредством замен другими педагогами", — отметили в ведомстве в беседе с Ura.ru.

Там подчеркнули, что следят за развитием ситуации. Кроме того, руководство школы и Управление образования Орджоникидзевского района организовали собрание с родителями учащихся, которых возмутило массовое увольнение. До этого они отмечали, что для детей не проводят уроки русского языка, литературы, биологии и географии. По словам родителей, вместо учёбы ребята смотрят мультики и ходят на физкультуру.

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Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге из школы № 338 уволились 17 учителей. В районной администрации отметили, что педагоги ушли по личным причинам, в том числе из-за выхода на пенсию.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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