На Украине усомнились в смерти Стремоусова и предъявили ему обвинение

Нацполиция Украины предъявила обвинение погибшему в 2022 году замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"На Украине его смерть не подтверждена, а потому ему предъявлено заочно подозрение", — говорится в публикации.

При этом пресс-служба Нацполиции Украины сообщила о предъявлении обвинений 12 жителям Новой Каховки, включая руководителей и правоохранителей города. Имена при этом не указываются. Фигурантам может грозить до 15 лет лишения свободы.