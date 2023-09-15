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15 сентября, 11:28

На Украине усомнились в смерти Стремоусова и предъявили ему обвинение

"Страна.ua": Нацполиция Украины предъявила обвинение погибшему Стремоусову

Нацполиция Украины предъявила обвинение погибшему в 2022 году замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"На Украине его смерть не подтверждена, а потому ему предъявлено заочно подозрение", — говорится в публикации.

При этом пресс-служба Нацполиции Украины сообщила о предъявлении обвинений 12 жителям Новой Каховки, включая руководителей и правоохранителей города. Имена при этом не указываются. Фигурантам может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии под Геническом 9 ноября 2022 года. СМИ сообщили, что виновником ДТП, по предварительным данным, был водитель, управлявший грузовиком, с которым столкнулся на большой скорости бронированный внедорожник Стремоусова.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Светлана Оперук
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