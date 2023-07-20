Блогера из Одессы окрестили "правой рукой Стремоусова" и пригрозили посадить на 10 лет

Украинский блогер Александр Надёжа задержан в Одессе силами Службы безопасности Украины (СБУ). На сайте ведомства сказано, что ему вменяют публичное оправдание действий России и призывы к захвату государственной власти — всё из-за "связей" с погибшим в ДТП заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым.

Согласно статьям, по которым блогеру предъявлено подозрение, ему грозит до 10 лет тюрьмы. СБУ называет Надёжу "правой рукой Стремоусова на подконтрольных Украине территориях" и публикует в качестве подтверждения видео блогера. В своих роликах Надёжа открыто высказывал свою позицию. Он говорил, что Украину никак нельзя назвать государством и "ни любить, ни признавать эту власть" он не должен.

Отрывки из роликов блогера, опубликованные СБУ. Видео © Пресс-служба СБУ

"[Надёжа] остался на подконтрольной Украине территории. [Вёл] собственные страницы [в соцсетях] и отрицал существование украинской государственности и украинского народа", — объяснили задержание фигуранта в СБУ.