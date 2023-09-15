Москвичам предсказали "второе пришествие" бабьего лета
Александр Шувалов: Бабье лето вернётся в Москву 20 сентября
Выходные в Москве будут прохладными, но бабье лето после небольшой паузы ещё вернётся. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"В понедельник и вторник небольшие дожди с подходом фронтальных разделов с запада и быстрым отходом антициклона к югу, юго-востоку. Температура по-прежнему на уровне +16…+18 °С днём. Ночные температуры станут немного повыше, не такие низкие, как в ночь на воскресенье", — рассказал Шувалов RT.
По его мнению, второе пришествие бабьего лета придёт в столицу с 20 по 21 сентября. Ожидается до +22 °С.
Ранее синоптики уже прогнозировали, что бабье лето в этом году будет проходить этапами. В ряде регионов России температура воздуха будет подниматься выше 20 градусов и в сентябре, и в октябре. Климатолог Екатерина Пестрякова объяснила этот феномен поэтапным движением антициклонов над Россией.
Агентство "Москва" / Александр Авилов