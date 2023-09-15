Терапевт назвала три главных врага печени

Враги печени — алкоголь, наркотики и консерванты. Они попадают в организм через ЖКТ и разрушают один из главных органов человека. Консервантами в этом случае считаются красители, усилители вкуса и консистенции. Об этом рассказала терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru.