Терапевт назвала три главных врага печени
Врач Тимощенко: Алкоголь, наркотики и консерванты вредят печени
Враги печени — алкоголь, наркотики и консерванты. Они попадают в организм через ЖКТ и разрушают один из главных органов человека. Консервантами в этом случае считаются красители, усилители вкуса и консистенции. Об этом рассказала терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru.
Врач пояснила, что этот орган также разрушают насыщенные жиры и сахар. Эти компоненты составляют "западный вариант рациона", который ведёт к жировой болезни печени. Негативно влияют и лекарства.
Ранее французские ученые назвали пищевые добавки, которые повышают риск сердечно-сосудистых болезней. Это целлюлоза (E460–E468), моноглицериды и диглицериды жирных кислот (Е471 и Е472), а также тринатрийфосфат (E339). Учёные советуют минимизировать их в пище.
Агентство "Москва" / Денис Воронин