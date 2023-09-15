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15 сентября, 12:50

Терапевт назвала три главных врага печени

Врач Тимощенко: Алкоголь, наркотики и консерванты вредят печени

Враги печени — алкоголь, наркотики и консерванты. Они попадают в организм через ЖКТ и разрушают один из главных органов человека. Консервантами в этом случае считаются красители, усилители вкуса и консистенции. Об этом рассказала терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru.

Врач пояснила, что этот орган также разрушают насыщенные жиры и сахар. Эти компоненты составляют "западный вариант рациона", который ведёт к жировой болезни печени. Негативно влияют и лекарства.
Эндокринолог советует быть осторожными с "коварными" курагой и сушёным манго

Эндокринолог советует быть осторожными с "коварными" курагой и сушёным манго

Ранее французские ученые назвали пищевые добавки, которые повышают риск сердечно-сосудистых болезней. Это целлюлоза (E460–E468), моноглицериды и диглицериды жирных кислот (Е471 и Е472), а также тринатрийфосфат (E339). Учёные советуют минимизировать их в пище.

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Агентство "Москва" / Денис Воронин

Дарья Нарыкова
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