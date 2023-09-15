Врач разнесла идею депутата признать душевным расстройством ажиотаж вокруг нового айфона
Психиатр Панова: Ажиотаж вокруг нового iPhone — это не душевное расстройство
Врач-психиатр Надежда Панова категорически не согласилась с мнением депутата от ЛДПР Сергея Леонова, который призвал признать душевным расстройством ажиотаж вокруг нового айфона. Как отметила специалист, только медики имеют право ставить какие-либо диагнозы.
"Наличие расстройства может определить только врач при личном общении с пациентом. Поэтому нельзя грести всех под одну гребёнку и объявлять любителей iPhone душевнобольными. Это неэтично и непрофессионально", — высказалась Панова в беседе с РИАМО.
Часто, когда человек не понимает мотивов поведения других людей, у него появляется соблазн приписать это к психологическому отклонению. Однако делать это совершенно неправильно, подчеркнула врач. К примеру, если человек не любит футбол, то это же не значит, что все болельщики ЦСКА или "Спартака" — психически больные. То же самое касается и гаджетов — это выбор людей, который необходимо уважать, резюмировала Панова.
Напомним, 12 сентября американская компания Apple провела презентацию своих новинок, где был представлен новый iPhone 15, а также умные часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.