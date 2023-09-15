Врач разнесла идею депутата признать душевным расстройством ажиотаж вокруг нового айфона

"Наличие расстройства может определить только врач при личном общении с пациентом. Поэтому нельзя грести всех под одну гребёнку и объявлять любителей iPhone душевнобольными. Это неэтично и непрофессионально", — высказалась Панова в беседе с РИАМО.

Часто, когда человек не понимает мотивов поведения других людей, у него появляется соблазн приписать это к психологическому отклонению. Однако делать это совершенно неправильно, подчеркнула врач. К примеру, если человек не любит футбол, то это же не значит, что все болельщики ЦСКА или "Спартака" — психически больные. То же самое касается и гаджетов — это выбор людей, который необходимо уважать, резюмировала Панова.