Подросток заразился сибирской язвой под Воронежем

Сибирскую язву диагностировали у подростка, которого доставили в больницу в Воронеже из Богучарского района, где ранее были выявлены два очага этого заболевания, сообщили в региональном депздраве.

"На данный момент в БСМП № 8 находятся на лечении восемь человек из Богучарского района, у всех лабораторно подтверждена сибирская язва. В ОДКБ № 2 находится на лечении подросток из Богучарского района. Его диагноз лабораторно подтвердили", — отметили в ведомстве в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, в БСМП № 8 продолжает лечение житель Панинского района.