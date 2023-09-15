Подросток заразился сибирской язвой под Воронежем
Депздрав: В Воронеже у госпитализированного подростка подтвердили сибирскую язву
Сибирскую язву диагностировали у подростка, которого доставили в больницу в Воронеже из Богучарского района, где ранее были выявлены два очага этого заболевания, сообщили в региональном депздраве.
"На данный момент в БСМП № 8 находятся на лечении восемь человек из Богучарского района, у всех лабораторно подтверждена сибирская язва. В ОДКБ № 2 находится на лечении подросток из Богучарского района. Его диагноз лабораторно подтвердили", — отметили в ведомстве в беседе с РИА "Новости".
Кроме того, в БСМП № 8 продолжает лечение житель Панинского района.
Лайф напоминает: сообщения о сибирской язве стали поступать из Воронежской области ещё 29 августа. Первым пациентом стал мужчина, который заразился после разделки туши больного животного. Попала в больницу и его сестра. С тех пор число заражённых постепенно растёт. 12 сентября из Богучарского района госпитализировали девять человек. После вспышки там возбудили уголовное дело, одним из фигурантов которого стал предприниматель, — его отправили под домашний арест.
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