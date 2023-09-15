В Киеве придумали, куда девать тела погибших на поле боя украинских военных
Украинские экологи предложили погибших военных пускать на удобрение
На украинском телеканале "1+1" стали показывать рекламу биоразлагаемых мешков для погибших на поле боя военных ВСУ. Ролик опубликован в телеграм-каналах, сообщает EADaily.
Реклама на украинском канале биоразглагаемых мешков для погибших военных ВСУ. Видео © Telegram / ZERGULIO
"Украинские экологи предложили часть воинов, погибших на войне <...> хоронить в специальных биоразлагаемых капсулах-мешках", — говорится в рекламе.
Предполагается, что в дальнейшем эти трупы вместе с мешками распадутся на полезные вещества и сделают почву более плодородной. В будущем на месте захоронения военных могут появиться скверы, парки и сельскохозяйственные угодья. На этих словах в ролике показывается момент сбора урожая.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что с начала СВО Украина безвозвратно потеряла около 500 тысяч солдат. По его словам, есть также много пропавших. Гагин подчеркнул, что у Киева на данный момент не столько "кризис призывного ресурса", сколько риск "демографического срыва".
t.me / V_Zelenskiy_official