В Киеве придумали, куда девать тела погибших на поле боя украинских военных

На украинском телеканале "1+1" стали показывать рекламу биоразлагаемых мешков для погибших на поле боя военных ВСУ. Ролик опубликован в телеграм-каналах, сообщает EADaily.

Реклама на украинском канале биоразглагаемых мешков для погибших военных ВСУ. Видео © Telegram / ZERGULIO

"Украинские экологи предложили часть воинов, погибших на войне <...> хоронить в специальных биоразлагаемых капсулах-мешках", — говорится в рекламе.

Предполагается, что в дальнейшем эти трупы вместе с мешками распадутся на полезные вещества и сделают почву более плодородной. В будущем на месте захоронения военных могут появиться скверы, парки и сельскохозяйственные угодья. На этих словах в ролике показывается момент сбора урожая.