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15 сентября, 13:31

В Киеве придумали, куда девать тела погибших на поле боя украинских военных

Украинские экологи предложили погибших военных пускать на удобрение

На украинском телеканале "1+1" стали показывать рекламу биоразлагаемых мешков для погибших на поле боя военных ВСУ. Ролик опубликован в телеграм-каналах, сообщает EADaily.

Реклама на украинском канале биоразглагаемых мешков для погибших военных ВСУ. Видео © Telegram / ZERGULIO

"Украинские экологи предложили часть воинов, погибших на войне <...> хоронить в специальных биоразлагаемых капсулах-мешках", — говорится в рекламе.

Предполагается, что в дальнейшем эти трупы вместе с мешками распадутся на полезные вещества и сделают почву более плодородной. В будущем на месте захоронения военных могут появиться скверы, парки и сельскохозяйственные угодья. На этих словах в ролике показывается момент сбора урожая.

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Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что с начала СВО Украина безвозвратно потеряла около 500 тысяч солдат. По его словам, есть также много пропавших. Гагин подчеркнул, что у Киева на данный момент не столько "кризис призывного ресурса", сколько риск "демографического срыва".

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
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