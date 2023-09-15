Регион

Уведомления отключены

15 сентября, 13:51

В Госдуме оценили шансы блокировки WhatsApp в России

Депутат Горелкин заверил, что WhatsApp в России не заблокируют

В России не заблокируют мессенджер WhatsApp, поскольку в нашей стране не будет реализован функционал публичных каналов. Так считает депутат Государственной думы Антон Горелкин.

"Функционал публичных каналов не будет реализован на территории РФ. По моим ощущениям, владельцы мессенджера примут такое решение с вероятностью 99%", — написал парламентарий в телеграм-канале.

В Госдуме нашлись противники блокировки WhatsApp

В Госдуме нашлись противники блокировки WhatsApp

Напомним, WhatsApp объявил о запуске функции каналов, отделив их от чатов. Горелкин высказался за пересмотр позиции по мессенджеру при "расширении функционала в сторону массового распространения информации". А глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что мессенджер может попасть под блокировку в РФ, если появятся русскоязычные каналы с антироссийской пропагандой.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • whatsapp
  • Госдума
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров