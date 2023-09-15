Эксперт назвал имя главного "рассерженного патриота" России

В последнее время в России оживились граждане, которые пытаются доказать, что "рассерженные патриоты" составляют малую часть населения и со временем исчезают. В качестве аргументов они приводят некие социологические исследования и заявляют, что большинство россиян лояльны по отношению к власти и поддерживают специальную военную операцию на Украине, однако своей патриотической позиции у них якобы нет. Об этом заявил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

По его словам, подобная картина мира навязывается, чтобы получить почву для рассуждений о пресловутом "похабном мире" и прекращении боевых действий. Перла считает, что "позорный мир", который навязывается отдельными "лидерами мнений", не пройдёт, а важным доказательством этого стало недавнее выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Я понял, что главным "рассерженным патриотом" страны является наш глава государства. Что именно он занимает ту же самую позицию, что и зрители, читатели "Царьграда", почитатели героев СВО, те люди, которые идут добровольцами на фронт, которые всеми силами помогают армии", — сказал Перла.