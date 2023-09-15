Блокировка WhatsApp приведёт к негативной реакции российского общества, убеждён вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В связи с этим он призвал Роскомнадзор не блокировать мессенджер, который стал в нашей стране "по-настоящему народным".

"По официальной статистике, в WhatsApp переписываются 70% жителей страны. Поэтому сегодня обратился в Роскомнадзор с призывом не блокировать WhatsApp. Блокировка ударит не по мессенджеру, а по людям", — написал Даванков в телеграм-канале.

Как подчеркнул парламентарий, ни одна соцсеть в мире на 100% не защищена от спамеров и мошенников, с которыми успешно борются. К тому же, добавил Даванков, руководство WhatsApp неоднократно говорило о недопустимости дискриминации граждан РФ. По его мнению, с руководством мессенджера можно и нужно искать компромисс, тем более если в стране есть популярная площадка для обмена мнениями, следует активнее продвигать там свою позицию, а "не заколачивать ещё одну дверь изнутри".

Напомним, ранее WhatsApp объявил о запуске функции каналов, отделив их от чатов. Депутат Антон Горелкин высказался за пересмотр позиции по мессенджеру при "расширении функционала в сторону массового распространения информации". А глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что мессенджер может попасть под блокировку в РФ, если появятся русскоязычные каналы с антироссийской пропагандой. Напомним, что WhatsApp принадлежит компании Meta.*