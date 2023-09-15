Назван главный просчёт западных инструкторов, готовивших ВСУ для контрнаступа

Недостаточность подготовки украинских военных стала одним из главным факторов провального контрнаступления. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные газетой Financial Times.

Западные инструкторы, как утверждается в статье издания, не научили ВСУ вести бои крупными частями. При этом у них, отмечают эксперты, неплохо отработаны навыки работы в составе небольших маневренных штурмовых подразделений — не выше уровня роты (порядка 200 бойцов) или даже взвода (до 50 человек). Но для прорыва нужны куда более крупные силы и другой уровень подготовки.

"Запад должен это понимать, в противном случае украинская армия столкнётся с неоправданными ожиданиями, неуместными советам и несправедливой критикой", — убеждён Роб Ли из Института исследований внешней политики (FPRI).