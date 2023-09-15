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Опубликовано 15 сентября 2023, 14:57
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Назван главный просчёт западных инструкторов, готовивших ВСУ для контрнаступа

FT: ВСУ прервали контрнаступление из-за неумения вести крупные бои

Недостаточность подготовки украинских военных стала одним из главным факторов провального контрнаступления. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные газетой Financial Times.

Западные инструкторы, как утверждается в статье издания, не научили ВСУ вести бои крупными частями. При этом у них, отмечают эксперты, неплохо отработаны навыки работы в составе небольших маневренных штурмовых подразделений — не выше уровня роты (порядка 200 бойцов) или даже взвода (до 50 человек). Но для прорыва нужны куда более крупные силы и другой уровень подготовки.

"Запад должен это понимать, в противном случае украинская армия столкнётся с неоправданными ожиданиями, неуместными советам и несправедливой критикой", — убеждён Роб Ли из Института исследований внешней политики (FPRI).

В США предрекли скорый конец контрнаступлению ВСУ
В США предрекли скорый конец контрнаступлению ВСУ

Ранее Лайф писал, что неудачи на поле боя и тотальная "могилизация" привели к резкому росту антирейтинга Зеленского: рейтинг украинского лидера упал на 20%, до 50%. В то же время его антирейтинг достиг 30% и продолжает расти. Дела настолько плохи, что в США вновь заговорили об "устранении" Зеленского на фоне провального контрнаступа.

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Марина Калегина
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