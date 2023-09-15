Минпросвещения нашло новых учителей для школы в Екатеринбурге, из которой уволилось 12 педагогов
Минпросвещения: Вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга решён
Минпросвещения РФ вмешалось в ситуацию с нехваткой учителей в школе № 22 в Екатеринбурге. В пресс-службе ведомства указали, что вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в образовательном учреждении решён.
Также в Минпросвещения добавили, что со следующей недели образовательный процесс в школе будет вестись в полном объёме.
Ранее Лайф писал, что из школы № 22 в районе Уралмаш в Екатеринбурге уволились 12 учителей, некоторые — из-за выхода на пенсию. Быстро заменить педагогов не получилось, из-за чего многие предметы сейчас ведут другие преподаватели.
ТАСС / URA.RU / Игорь Меркулов