Регион

Уведомления отключены

15 сентября, 14:51

Минпросвещения нашло новых учителей для школы в Екатеринбурге, из которой уволилось 12 педагогов

Минпросвещения: Вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга решён

Минпросвещения РФ вмешалось в ситуацию с нехваткой учителей в школе № 22 в Екатеринбурге. В пресс-службе ведомства указали, что вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в образовательном учреждении решён.

Также в Минпросвещения добавили, что со следующей недели образовательный процесс в школе будет вестись в полном объёме.

"Творится беспредел": В Петербурге из лучшей школы района уволились 17 учителей

"Творится беспредел": В Петербурге из лучшей школы района уволились 17 учителей

Ранее Лайф писал, что из школы № 22 в районе Уралмаш в Екатеринбурге уволились 12 учителей, некоторые  из-за выхода на пенсию. Быстро заменить педагогов не получилось, из-за чего многие предметы сейчас ведут другие преподаватели.

Обложка ©

ТАСС / URA.RU / Игорь Меркулов

Иван Косицын
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Образование
  • Общество
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров