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15 сентября, 15:48

Жителям Южной Кореи могут запретить есть собак

Bloomberg: В Южной Корее собираются принять закон о запрете поедания собак

Депутаты южнокорейской правящей партии "Гражданская сила" поддержали инициативу оппозиции о введении запрета на поедание собачьего мяса. Как сообщает Bloomberg, соответствующий законопроект могут принять уже в этом году.

По данным агентства, глава политического комитета "Гражданской силы" Пак Дэ Чхоль обратил внимание на то, что объёмы потребления собачьего мяса существенно сократились из-за роста количества владельцев собак в стране. Сейчас, по его словам, около 10 миллионов семей содержат четвероногих друзей.

К слову, в Южной Корее неоднократно призывали правительство рассмотреть возможность на законодательном уровне запретить есть собак. Так, к примеру, с такой инициативой выступал ещё в 2021 году экс-президент страны Мун Чжэ Ин.

История 70 собак, которых должны были съесть в Корее, но из-за коронавируса их успели спасти

История 70 собак, которых должны были съесть в Корее, но из-за коронавируса их успели спасти

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Shutterstock

Наталья Исакова
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