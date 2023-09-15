Жителям Южной Кореи могут запретить есть собак

Депутаты южнокорейской правящей партии "Гражданская сила" поддержали инициативу оппозиции о введении запрета на поедание собачьего мяса. Как сообщает Bloomberg, соответствующий законопроект могут принять уже в этом году.

По данным агентства, глава политического комитета "Гражданской силы" Пак Дэ Чхоль обратил внимание на то, что объёмы потребления собачьего мяса существенно сократились из-за роста количества владельцев собак в стране. Сейчас, по его словам, около 10 миллионов семей содержат четвероногих друзей.