Высказывание президента России Владимира Путина о том, что всем придётся плясать под барыню или казачка, которое он произнёс, говоря о переговорах с Киевом, показывает, что Украине в итоге придётся договариваться с соседями. Такое мнение в беседе с Лайфом выразила эстрадная певица, актриса и исследователь народной песни Надежда Бабкина.

Путин на встрече с Лукашенко посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Владимир Владимирович привёл в пример барыню и казачок с одним-единственным смыслом — всё равно, хотят украинцы или не хотят, а договариваться придётся с ближайшими соседями. Ведь барыня — танец русский и белорусский. То же самое с казачком, который представляет собой русскую, белорусскую и украинскую народную пляску", — отметила она.

Бабкина подчеркнула, что, танцуя под чужую дудку, важно помнить о своих корнях. Она добавила, что именно поэтому Путин посоветовал украинцам не забывать родной гопак. Артистка отметила, что полностью поддерживает в этом главу государства.