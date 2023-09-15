Бабкина объяснила аналогию Путина про барыню, гопак и Украину
Бабкина: Танцевальные аналогии Путина показывают, что Киеву нужно договариваться
Надежда Бабкина. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Высказывание президента России Владимира Путина о том, что всем придётся плясать под барыню или казачка, которое он произнёс, говоря о переговорах с Киевом, показывает, что Украине в итоге придётся договариваться с соседями. Такое мнение в беседе с Лайфом выразила эстрадная певица, актриса и исследователь народной песни Надежда Бабкина.
Путин на встрече с Лукашенко посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Владимир Владимирович привёл в пример барыню и казачок с одним-единственным смыслом — всё равно, хотят украинцы или не хотят, а договариваться придётся с ближайшими соседями. Ведь барыня — танец русский и белорусский. То же самое с казачком, который представляет собой русскую, белорусскую и украинскую народную пляску", — отметила она.
Бабкина подчеркнула, что, танцуя под чужую дудку, важно помнить о своих корнях. Она добавила, что именно поэтому Путин посоветовал украинцам не забывать родной гопак. Артистка отметила, что полностью поддерживает в этом главу государства.
Напомним, ранее Владимир Путин посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку и не забывать про гопак. Также глава государства отметил, что плясать всё равно всем так или иначе придётся барыню или казачка.